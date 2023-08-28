Папа Римский призвал россиян не отказываться от имперского наследия. В МИД отреагировали

Николенко обратил внимание на выступление Папы Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", - заявил тогда Папа.

Однако по словам Николенко, это обычная империалистическая пропаганда, "духовные скрепы" и "потребность" в спасении "великой Матери России", которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

"Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительное курс нынешнего российского руководства", – написал Николенко.

В то же время, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ожидает объяснения от Папы Римского из-за идей, которые он озвучил на встрече с российской молодежью.

Он считает, что слова Папы Римского являются худшим примером империализма и крайнего русского национализма. По его словам, существует опасность, что слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине.

"Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть русскими". Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", - заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Миротворческие "инициативы" Ватикана

После начала полномасштабной войны России против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался вообразить себя миротворцем и призывал к миру, причем ничего не говоря о вине РФ.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине. Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

Недавно Зуппи сообщил, что он работает над механизмом возвращения детей в Украину.

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