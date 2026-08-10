Папа Римский призвал РФ и Украину прекратить войну и вспомнил детей

Понтифик заявил, что невинные люди гибнут и получают ранения как в Украине, так и России.

"Я призываю к прекращению конфликта", – сказал Папа Римский.

Он также призвал стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, отметив необходимость защиты гражданского населения.

"Трагические инциденты умножаются, приводя к постоянно растущему количеству жертв среди гражданского населения, включая детей", - сказал глава католической церкви.

Уже не первый раз Папа Римский вспоминает войну в Украине и призывает обе стороны к примирению. Еще в первом своем обращении в Ватикане в 2025 году, после его избрания, он упомянул в своей речи войну.

Отметим, Reuters также напоминает данные ООН, согласно которым за почти четыре с половиной года войны погибли более 16 тысяч гражданских.

В то же время в этом году количество жертв среди гражданского населения значительно возросло, в частности, из-за активного использования беспилотников и ракет.

Reuters упомянула в материале, что в последние дни в результате российского авиаудара по Одессе были ранены восемь человек. Также приводятся официальные данные РФ о дронах и их последствиям в Белгородской области России.