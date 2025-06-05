RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Папа Римский призвал Путина к жесту ради мира с Украиной

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Лев XIV созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Понтифик призвал главу Кремля способствовать миру с Украиной.

Об этом заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По словам Бруни, Папа и диктатор обсудили гуманитарную ситуацию, а также необходимость оказания помощи там, где это необходимо.

"Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, подчеркнув важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - добавил директор пресс-службы Святого Престола. 

При этом в ходе разговора Папа Римский и Путин также обсудили продолжающиеся усилия по обмену пленными и значение работы, которую в этом направлении проводит кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи.

"Папа Лев упомянул патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале своего понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут стать светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и стремиться к подлинной религиозной свободе", - рассказал Бруни. 

Разговор Папы и Путина

Напомним, телефонный звонок Папы Римского Льва XIV и российского диктатора Владимира Путина состоялся вчера, 4 июня.

Пресс-служба Кремля в своем сообщении указала, что глава Кремля жаловался понтифику на якобы "теракты Украины".

Также Путин заверял, что он "заинтересован в достижении мира с Украиной политико-дипломатическим путем".

При этом о призыве Папы к Путину сделать мирный жест Кремль не упомянул.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВатиканПапа Римский Лев XIVВойна в Украине