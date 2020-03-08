Папа Римський вперше провів недільну проповідь по відеотрансляції

Через спалах в Італії нового коронавірусу Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ("Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Про це йдеться на сайті Святого престолу.

Зазначено, що проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також по телебаченню і на ряді сайтів, включаючи Vatican News.

Традиційно понтифік читає молитву з балкона на площі Святого Петра, однак в цей раз він залишився в своїй резиденції у Ватикані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Папа Римський Франциск звернеться до пастви з відеотрансляції під час недільної проповіді і молитви "Ангелус", а не з балкона Апостольського палацу у Ватикані, як це традиційно відбувається.

Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.

28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. До цього понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед прихожан було багато людей в респіраторних масках. Ряд ЗМІ писали, що Папа Римський міг заразитися коронавірусом.