Папа Римский на Пасху вспомнил об "опустошенной войной" Украине

88-летний понтифик в этом году перенес тяжелую пневмонию. Фактически это первое его публичное появление после того, как он покинул больницу.

Папу Франциска вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра, а затем провезли в папомобиле сквозь толпу верующих на площади Святого Петра.

Папа Римский сказал лишь фразу: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальное его благословение зачитал один из помощников. Понтифик в своем обращении призвал прекратить войну в Украине и Газе.

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных", - говорилось в речи Папы.

Фото: Папа упомянул об Украине на Пасху (Reuters)

Стоит добавить, что накануне Папа Франциск встретился в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как писали CNN и AP, Вэнс прибыл в Ватикан после того, как Папа Римский раскритиковал иммиграционную политику Дональда Трампа. Он встречался с госсекретарем Святого Престола кардиналом Паролином и главой МИД архиепископом Галлагером.