Папа Римский на Пасху вспомнил об "опустошенной войной" Украине

Папа Римский после тяжелой болезни появился перед верующими на Пасху, 20 апреля. В своей речи он вспомнил об Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sky News.
88-летний понтифик в этом году перенес тяжелую пневмонию. Фактически это первое его публичное появление после того, как он покинул больницу.
Папу Франциска вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра, а затем провезли в папомобиле сквозь толпу верующих на площади Святого Петра.
Папа Римский сказал лишь фразу: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальное его благословение зачитал один из помощников. Понтифик в своем обращении призвал прекратить войну в Украине и Газе.
"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных", - говорилось в речи Папы.
Фото: Папа упомянул об Украине на Пасху (Reuters)
Стоит добавить, что накануне Папа Франциск встретился в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Как писали CNN и AP, Вэнс прибыл в Ватикан после того, как Папа Римский раскритиковал иммиграционную политику Дональда Трампа. Он встречался с госсекретарем Святого Престола кардиналом Паролином и главой МИД архиепископом Галлагером.
Напомним, что накануне Пасхи российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы приказал установить 30-часовое перемирие - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на режим тишины, но подчеркнул, что украинские военные будут отвечать зеркально на действия российских оккупантов.
Украинские защитники подтвердили уменьшение количества обстрелов, но уже по состоянию на 10:00 20 апреля РФ снова усилила обстрелы. Согласно докладу главкома Александра Сырского, с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.
Добавим, что в этом году христиане по всему миру отмечают день Воскресения Креста 20 апреля. Пасху в 2025 году вместе празднуют как православные христиане, так и католики.
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