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Папа Римський закликав припинити конфлікти у світі

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Папа Франциск провів сьогодні Великоднє богослужіння

Папа Римський Франциск сьогодні, 12 квітня, провів Великоднє богослужіння у соборі Святого Петра у Ватикані, яке відбувалося без вірян через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, у своєму традиційному Великодньому зверненні до "Міста та світу" понтифік закликав негайно припинити вогонь у збройних конфліктах, які зараз відбуваються по всій планеті.

"Нехай Христос просвітить усіх, хто несе відповідальність за конфлікти, щоб вони мали сміливість підтримати заклик до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу", - заявив він.

Також Папа Франциск закликав країни бути солідарними у боротьбі з пандемією коронавірусу, жертвами якої стали понад 100 тисяч жителів планети, та наголосив на необхідності скоротити або пробачити борги бідних країн.

"Нехай усі нації будуть в змозі задовольнити найбільші потреби наразі через зменшення, якщо не прощення, боргу, що обтяжує баланси найбідніших країн", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявляв, що пандемія коронавірусу у світі є "відповіддю природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу. Понтифік закликав світ уповільнити темпи виробництва та споживання. Папа Франциск вважає, що спалах коронавірусу стався через безвідповідальне ставлення людей до природи.

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