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Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні

Фото: Папа Римський Франциск (instagram franciscus)
Автор: Юлія Бойко

Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається розорення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоб припинити цю огидну війну", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Франциск говорив про необхідність негайно припинити "бійню" в Україні, поки її міста не перетворилися на кладовища.

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Папа римськийВійна Росії проти України