Папа Римський закликав людей вакцинуватися від COVID

Папа Римський Франциск звернувся до людей із закликом зробити щеплення від коронавірусу "на благо всіх". Він заявив, що вакцинація зможе покласти край пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Завдяки Божій благодаті та праці багатьох у нас тепер є вакцини, які захищають від COVID-19. Вони дають нам надію на припинення пандемії, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть доступні для всіх, і якщо ми будемо працювати спільно",- сказав Франциск.

Сам Папа Римський щепився від коронавірусу у березні поточного року, стверджуючи, що дане рішення він прийняв через "етичне зобов'язання".

За його словами, вакцинація - це "простий, але ґрунтовний спосіб просування загального блага і турботи один про одного, особливо про найвразливіших".

"Я молюся, щоб кожен вніс свій маленький внесок, зробив власний маленький жест любові", - додав Франциск.