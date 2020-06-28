ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Папа Римський попросив молитися за постраждалих від повеней в Україні

Новини » Суспільство     28.06.2020 - 22:29
Папа Римський попросив молитися за постраждалих від повеней в Україні
Фото: Папа Франциск (flickr.com / Aleteia Image Department)

Також понтифік закликав молитися за країни Близького Сходу

Папа Римський Франциск закликав католиків світу молитися за постраждалих від руйнівних повеней у західних областях України. Папа сьогодні провів недільну зустріч з вірянами.

Про це повідомляє Vatican News.

За словами понтифіка, необхідно молитися за людей, які потерпають від паводків на заході України, щоб вони відчули "господнє втішення та братню допомогу".

Крім того, на сьогоднішній проповіді Папа попросив вірян молитися за долю жителів країн Близького Сходу, які потерпають від воєн.

"Молімося за покращення трагічне становища сирійського народу та сусідніх народів, зокрема, Лівану, в контексті серйозних економічної та суспільно-політичної криз, загострених пандемією. Заохочую молитися теж і за населення Ємену, особливим чином за дітей, які страждають від дуже важкої гуманітарної кризи", - наголосив він.

Нагадаємо, західні області України вже тиждень потерпають від сильних паводків, спричинених рясними зливами. Потоки води затопили тисячі будинків, пошкодили дороги, зруйнували мости та іншу інфраструктуру. Збитки оцінюються мільярдами гривень.

Як писало РБК-Україна, евакуйовано з зони стихійного лиха в Україні понад півтори тисячі людей.

При цьому постраждали від паводків понад 250 населених пунктів на заході України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України паводокповіньПапа Римський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся