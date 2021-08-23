Папа Римський може зректися Святого Престолу, - Libero

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Libero .

За даними видання, понтифік вже висловив намір піти.

Причиною потенційного зречення вважають незадовільний стан здоров'я Папи Франциска, який нещодавно переніс операцію на кишечнику.

Видання Il Sismografo, яке вважається близьким до Офісу державного секретаріату, описало стан Папи як "важкий і дегенеративний, і хвороба також могла бути хронічною".

Зазначимо, наступного року Папі Франциску виповниться 85 років. Саме в цьому віці зрікся престолу і його попередник - Бенедикт XVI.