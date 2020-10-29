Папа Римський відреагував на теракт у Ніцці

Папа Римський Франциск відреагував на сьогоднішній напад на людей біля церкви французького міста Ніцца, який вже визнали терористичним актом. Папа оплакує напад.

Заява Папи Франциска була опублікована на його сторінці у Twitter.

Понтифік додав, що молиться за жертв теракту та їх сім'ї.

"Я поруч з католицькою громадою Ніцци, оплакуючи напад, який посіяв смерть в місці молитви та розради. Я молюся за жертв, за їх сім'ї та за улюблений французький народ, щоб вони могли відповісти на зло добром", - наголосив Папа Франциск.

Нагадаємо, сьогодні у Ніцці чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. В результаті нападу дві людини загинули, ще одна людина отримала поранення. Нападника затримали. В ході затримання він отримав кульове поранення.

Крім того, у французькому місті Авіньйоні невідомий чоловік напав з ножем на поліцейських. Попередньо, нападника застрелили правоохоронці.

Після цього у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.