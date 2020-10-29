Папа Римский отреагировал на теракт в Ницце

Папа Римский Франциск отреагировал на сегодняшнее нападение на людей возле церкви французского города Ницца, которое уже признали террористическим актом. Папа оплакивает нападение.

Заявление Папы Франциска было опубликовано на его странице в Twitter.

Понтифик добавил, что молится за жертв теракта и их семьи.

"Я рядом с католической общиной Ниццы, оплакивая нападение, которое посеяло смерть в месте молитвы и утешения. Я молюсь за жертв, за их семьи и за любимый французский народ, чтобы они могли ответить на зло добром", - подчеркнул Папа Франциск.

Напомним, сегодня в Ницце мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения. Нападавшего задержали. В ходе задержания он получил пулевое ранение.

Кроме того, во французском городе Авиньон неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских. Предварительно, нападавшего застрелили правоохранители.

После этого во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.