Папа Римський обговорить з Путіним ситуацію в Україні

У Ватикані 4 липня відбудеться зустріч Папи Римського Франциска та президента Росії Володимира Путіна, на якій вони обговорять ситуацію в України та на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Раніше Кремль підтвердив, що Путін має відвідати Італію, але нічого не сказав про дату візиту і плани президента зустрітися з Папою Франциском.

"Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Владіміра Путіна у Ватикані 4 липня", - сказав офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті.

Раніше Папа Римський Франциск висловив стурбованість тим, що відбувається конфлікт на Донбасі. Він також закликав дотримуватися "мирного шляху врегулювання конфлікту". Папа Римський виступив за повагу міжнародного права, яке він назвав "фундаментом безпеки і співіснування у всьому регіоні". Він пообіцяв продовжувати розпочаті вже раніше гуманітарні проекти, спрямовані на допомогу українського населення.

Крім того, Папа Римський в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї миру. Він закликав міжнародне співтовариство до братерства й солідарності і заявив, що молиться за мир на Донбасі.