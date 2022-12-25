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Папа Римский в канун Рождества призвал помогать пострадавшим от войны

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Ватикан, Воскресенье 25 декабря 2022 02:12
Папа Римский в канун Рождества призвал помогать пострадавшим от войны Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Папа Римский Франциск в субботу, накануне Рождества, заявил, явно подразумевая войну в Украине, что уровень жадности и жажды власти в мире настолько высок, что некоторые хотели бы "поглотить даже своих соседей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Папа Франциск уже в 10-й раз встречает праздник Рождества Христова в качестве понтифика. Нынешняя месса в базилике Святого Петра, вместимостью около семи тысяч человек, в первый раз прошла без строгих антиковидных ограничений. Еще около четырех тысяч человек приняли участие в рождественской службе, стоя в достаточно теплую ночь на площади Святого Петра.

Как и в последние несколько месяцев, боль в колене не позволяла Папе Франциску стоять длительное время, поэтому одному из кардиналов было поручено возглавить службу у алтаря крупнейшей церкви христианского мира.

Свою проповедь Папа Римский построил вокруг темы жадности и массового потребления, призывая людей взглянуть за пределы потребительства, заново открыть для себя значение Рождества Христова и вспомнить о тех, кто страдает от войны и бедности.

"Мужчины и женщины в нашем мире, жаждущие богатства и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер. Сколько мы видели войн! И во скольких местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!", - сказал он.

С тех пор как в феврале Россия вторглась в Украину, Папа Франциск выступал против войны почти на каждом публичном мероприятии, осуждая то, что он назвал зверствами и неспровоцированной агрессией.

Напомним, недавно Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождестве и направить средства на помощь Украине.

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