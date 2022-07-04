Папа Римський має намір найближчим часом відвідати Україну

Папа Римський Франциск у липні вирушає з візитом до Канади. Після цього він має намір приїхати в Україну і Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я хотів би поїхати в Україну, і спочатку я хотів би поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я подумав, що якщо російський президент дасть мені невелике вікно, щоб послужити справі миру. І тепер можливо, що після того, як я повернуся з Канади, можливо, що мені вдасться поїхати в Україну", - заявив він.

Понтифік підкреслив, що в першу чергу він планує поїхати в Росію.

"Спробую якось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", - заявив він.