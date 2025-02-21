Папа Римский уже неделю в больнице: что известно о его состоянии

Папа Римский Франциск, который уже неделю находится на лечении в римской клинике "Джемелли", провел минувшую ночь спокойно. Уже утром он поднялся, чтобы позавтракать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По последней информации, его состояние имеет тенденцию к улучшению. Как сообщалось ранее, у 87-летнего понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию, однако он продолжает дышать самостоятельно, а работа сердца остается стабильной.

Папа Франциск находится в больнице с 14 февраля, а его самочувствие контролируют врачи.

По последним данным, у него нет повышенной температуры, а жизненные показатели стабильны.

Госпитализация Папы Римского

14 февраля стало известно, что Папу Римского госпитализировали для лечения бронхита. До этого он уже несколько дней чувствовал себя плохо. В частности, 12 февраля, во время очередной аудиенции, понтифик не смог дочитать свою речь из-за плохого самочувствия и поручил это другому священнику.

Впоследствии появилась информация, что Папа Франциск пропустит свое традиционное публичное выступление и еженедельную молитву с паломниками 16 февраля. Врачи настояли на абсолютном покое для 88-летнего понтифика.

В то же время Politico сообщало, что понтифик якобы находится в критическом состоянии. Издание отмечало, что это может быть последний кризис здоровья 88-летнего Папы, которому еще в молодости удалили часть легкого. В последние годы его самочувствие постепенно ухудшалось.