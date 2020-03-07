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Папа Франциск буде проповідувати по відео через коронавірус

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 22:00
Папа Франциск буде проповідувати по відео через коронавірус
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Виступ понтифіка буде транслюватися з бібліотеки палацу

Папа Римський Франциск звернеться до пастви по відеотрансляції під час недільної проповіді і молитви "Ангелус", а не з балкона Апостольського палацу у Ватикані. Про це повідомили в прес-службі Святого престолу.

Повідомляється, що цей захід прийнятий в рамках заходів Ватикану щодо запобігання поширення коронавірусу.

Виступ понтифіка буде транслюватися з бібліотеки палацу. Крім того, щотижнева аудієнція з його участю 11 березня також пройде в відеоформаті. До 15 березня Папа Римський також буде здійснювати таїнство Євхаристії (причастя) в прибудові до базиліки святого Петра без присутності віруючих.

"Ці рішення потрібні, щоб знизити ризик подальшого поширення захворювання Covid-19", - пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.

28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. До цього понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед прихожан було багато людей в респіраторних масках. Ряд ЗМІ писали, що Папа Римський міг заразитися коронавірусів.

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