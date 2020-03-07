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Папа Римский будет проповедовать по видео из-за коронавируса

Новости » Общество     07.03.2020 - 22:00
Папа Римский будет проповедовать по видео из-за коронавируса
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Выступление понтифика будет транслироваться из библиотеки дворца

Папа Римский Франциск обратится к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит. Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола.

Сообщается, что эта мера принята в рамках мероприятий Ватикана по предотвращению распространения коронавируса.

Выступление понтифика будет транслироваться из библиотеки дворца. Кроме того, еженедельная аудиенция с его участием 11 марта также пройдет в видеоформате. До 15 марта папа римский также будет совершать таинство евхаристии (причастия) в пристройке к базилике святого Петра без присутствия верующих.

"Эти решения необходимы, чтобы снизить риск дальнейшего распространения заболевания Covid-19", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.

28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. До этого понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках. Ряд СМИ писали, что Папа Римский мог заразиться коронавирусом.

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