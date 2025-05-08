Папа Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик

После избрания Папой Римским Лев XIV вышел на балкон собора Святого Петра, чтобы обратиться к верующим, собравшимся на площади в Риме.

Поздравить нового понтифика пришли более 100 000 человек. Нового Папу они встретили аплодисментами.

Папа Лев XIV был тронут теплой встречей. А первые слова нового понтифика были о мире.

"Мир вам всем. Братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго Пастыря, который отдал свою жизнь за Господа. И я хочу, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца, объединило ваши семьи и соединило всех, всех людей и всю землю. Мир вам. Это мир воскресшего Христа - разоруженный и разоружающий, смиренный и выносливый. И он происходит от Бога, который безусловно любит каждого из нас", - заявил Папа.

Благословение от Папы

В своей речи Папа Лев XIV благословил верующих и вспомнил покойного Папу Франциска. Он отметил, что тот "свое благословение пролил на весь мир".

"Пусть это благословение сопровождает нас: Бог любит нас. Бог любит каждого из вас. И грех не будет иметь над нами власти. Мы все в руках Божьих. И одновременно без страха соединяемся со Святым Богом и друг с другом", - добавил Папа.

Мир и единение

Понтифик также призвал всех людей двигаться вперед с любовью и "строить мосты".

"Мир нуждается в вашем свете. Человечество нуждается в нем как в мосте, чтобы добраться до Бога и достичь Божьей любви. Помогайте нам, помогайте друг другу строить мосты - через диалог, через встречи - и все мы должны быть одним народом, живущим в мире", - добавил Папа Лев XIV.

Также понтифик поблагодарил всех кардиналов, которые избрали его новым Папой Римским.