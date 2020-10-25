ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Папа римський вперше в історії призначив кардиналом афроамериканця

Неділя 25 жовтня 2020 19:31
Папа римський вперше в історії призначив кардиналом афроамериканця
Фото: Уілтон Грегорі і тато Франциск (therecordnewspaper.org)
Автор: Олександр Білоус

Архієпископ Уілтон Грегорі з Вашингтона отримав високий сан

Тато Франциск призначив 13 кардиналів з восьми країн, в тому числі дев'ять, які мають право входити в конклав для обрання його наступника після його смерті або відставки. Першим в історії кардиналом-афроамериканцем став архієпископ Уілтон Грегорі з Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Архиєпископ Грегорі в останні місяці став національної фігурою. Він закликав до діалогу, щоб послабити расову напруженість у Сполучених Штатах після смерті Джорджа Флойда, вбитого поліцейським Міннеаполіса в травні. Він також побічно вступив у конфлікт з президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

Нові 13 нових кардиналів будуть зведені в високий ранг на церемонії, відомої як консисторія у Ватикані, 28 листопада, і вибір більшого числа кардиналів збільшує ймовірність того, що наступним папою буде той, хто продовжить політику Франциска.

До теперішнього часу Франциск призначив близько 57% кардиналів-виборців, число яких збільшується приблизно до 128 з призначенням нових кардиналів. Решта були призначені двома більш консервативними попередниками Франциска, папою Бенедиктом XVI і папою Іваном Павлом II.

Як повідомляло РБК-Україна, папа римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї. Він закликав до прийняття законів про цивільному союзі для таких пар.

Нагадаємо, папа Франциск закликав світове співтовариство списати борги найбіднішим країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Папа Римський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся