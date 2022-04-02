RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Франциск розглядає можливість поїздки до Києва

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск прокоментував можливість своєї поїздки в Україну. Він завив, що не виключає візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста американського телебачення NBC NEWS Клаудіо Лаванга в Twitter.

Так, на питання журналіста, чи розглядає він можливість поїздки до Києва понтифік відповів, що така пропозиція "лежить на столі".

"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція на столі", - написав журналіст, який входить до папського прес-пулу.

Зазначимо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко офіційно запросив Папу Римського Франциска відвідати українську столицю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що 22 березня поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст та запросив його в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПапа римськийВійна Росії проти України