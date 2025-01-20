Папа Франциск будет молиться, чтобы Трампу была ниспослана мудрость

Папа римский Франциск выразил наилучшие пожелания избранному президенту США Дональду Трампу в традиционном послании, отправленном перед церемонией инаугурации президента в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Понтифик, который ранее выражал резкое несогласие с антииммигрантской риторикой Трампа, заявил, что будет молиться о том, чтобы бог даровал Трампу "мудрость, силу и защиту", когда он снова займет пост президента.

"Я надеюсь, что под вашим руководством американский народ будет процветать и всегда стремиться к построению более справедливого общества, в котором нет места ненависти, дискриминации и исключениям", - сказал папа.

Поздравительная записка папы поступила на следующий день после того, как Франциск заявил, что план Трампа по резкому ужесточению мер иммиграционного контроля на всей территории США станет "позором".

В интервью итальянскому телевидению понтифик раскритиковал план Трампа в необычно резких выражениях для лидера всемирной Католической церкви.

"Это заставило бы мигрантов, у которых ничего нет, платить, - сказал папа. - Это не работает. Так проблемы не решаются".

Франциск, возглавляющий Католическую церковь, насчитывающую 1,4 миллиарда прихожан, с 2013 года, в последние годы использовал необычно резкие выражения, критикуя Трампа.

Во время предвыборной кампании 2016 года Франциск заявил, что Трамп "не христианин" из-за его взглядов на иммиграцию.