ПАТ "Запоріжгаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Впродовж останніх тижнів диспетчери ПАТ "Запоріжгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Запоріжгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"В процесі тестування фахівці ПАТ "Запоріжгаз" не мали можливості бачити повну картину по входу газу на точки, окрім перетоків між суміжними Операторами, де вузол обліку знаходиться на нашому балансі. Платформа містить умовні позначання та іноземні абревіатури, зараз ми чекаємо інструкції від "Укртрансгазу" з цього приводу"- говорить комерційний директор ПАТ "Запоріжгаз" Антон Кій.

В ПАТ "Запоріжгаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Запоріжгаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртрансгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.