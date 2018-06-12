ПАО "Запорожгаз" провело тестирование платформы суточного балансирования "Укртрансгаза"

Специалисты обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Запорожгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором ГТС и оператором ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Запорожгаз" провели тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограничены доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансированию.

"В процессе тестирования специалисты ПАО "Запорожгаз" не имели возможности видеть полную картину по входу газа на точки, кроме перетоков между смежными Операторами, где узел учета находится на нашем балансе. Платформа содержит условные обозначения и иностранные аббревиатуры, сейчас мы ждем инструкции от "Укртрансгаза" по этому поводу ", - говорит коммерческий директор ПАО "Запорожгаз" Антон Кий.

В ПАО "Запорожгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов позволит установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и оператором ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Запорожгаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы ЧАО "Укртрансгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланировано на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально потребленного газа.