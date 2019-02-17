ПАТ "Харківгаз" провело навчання 700 працівників компанії

Зараз в ПАТ "Харківгаз" понад 600 незаповнених вакансій по Харківській області

В течение 2018 года ПАО "Харьковгаз" провело обучение и повышение квалификации около 700 работников компании. Большинство сотрудников, прошедших обучение, являются специалистами рабочих профессий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для работников компании были проведены обучения по профилям работы, аттестация сварщиков. Учебный центр и лаборатория сварки ПАО "Харьковгаз" единственные в газораспределительной отрасли проводят первичное обучение и аттестацию сварщиков пластмасс. Имеют необходимую разрешительную документацию. Услугами лаборатории по проверке оборудования для терморезисторной сварки полиэтиленовых труб пользуются другие газовые компании.

"На базе учебного центра по подготовке кадров наши сотрудники могут получить новую профессию или повысить квалификацию. ПАО "Харьковгаз" сотрудничаем с ГП "Восточный экспертно-технический центр Гоструда, учебно-курсовыми комбинатами, Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школами", - отметил начальник управления по персоналу ПАО "Харьковгаз" Константин Ерофтеев.

Также в пресс-службе отметили, что ПАО "Харьковгаз" имеет высокий кадровый потенциал, дает возможность профессионального развития. Однако, из-за необоснованного тарифа на распределение газа, который устанавливает НКРЭКУ, предприятие ежегодно теряет более 300 квалифицированных работников.

"Сейчас в ПАО "Харьковгаз" более 600 не заполненных вакансий по Харьковской области. Штат работников отдельных участков укомплектован только на 40%. Дальнейшее искусственное занижение тарифа на распределение газа и уровня заработных плат приведет к ситуациям, когда некому будет ни выезжать на аварийные вызовы ни проводить ремонты. Подготовка и обучение такого уровня специалистов занимает около 3 лет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за последние годы существенно увеличилась цена на газ, которую получает НАК "Нафтогаз Украины". Тариф и расходы на заработные платы для работников газораспределительных компаний не пересматривались НКРЭКУ с 2016 года. Даже после нескольких законодательных повышений минимального уровня заработной платы в Украине.