ПАТ "Харківгаз" відкрив аккаунт в Viber для споживачів

Viber-чат став четвертим способом для швидкого обміну інформацією між споживачами та "Харківгазом"

ПАО "Харьковгаз" открыл аккаунт в Viber для потребителей. Теперь передать показания счетчика, узнать текущий баланс на лицевом счете, оплатить за потребленный газ стало возможно с помощью паблик аккаунта 7104ua. Новый сервис уже работает для жителей Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ежемесячно в Харьковской области показания счетчиков в газовую компанию передает около 350 тыс. клиентов ПАО "Харьковгаз". Новый сервис позволяет владельцам смартфонов единовременно подписаться на паблик аккаунт Viber 7104ua и передавать данные прибора учета по одному или сразу нескольким лицевым счетам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Viber-чат стал четвертым способом для быстрого обмена информацией между потребителями и ПАО "Харьковгаз".

"Аккаунт ПАО "Харьковгаз" в Viber позволяет пользоваться одновременно несколькими лицевыми счетами. Это очень удобно для людей, которые помогают в газовых вопросах своим близким, например родителям", - отметила начальник управления клиентского сервиса ПАО "Харьковгаз" Ирина Манько.

По словам пресс-службы, для начала пользования паблик аккаунтом 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню "QR-код", после чего навести камеру телефона на изображение с кодом, который расположен по ссылке https://viber.104.ua/ua/. После этого клиент ПАО "Харьковгаз" попадет к необходимому паблик аккаунту.

"Для передачи показаний счетчика газа или контроля состояния лицевого счета, потребителю нужно подписаться на аккаунт 7104ua, добавить свой личный счет. Серфинг по аккаунту клиентам ПАО "Харьковгаз" помогает осуществлять Viber-бот", - говорится в сообщении.