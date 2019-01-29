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ПАТ "Харківгаз" відкрив аккаунт в Viber для споживачів

Новини » Енергетика    29.01.2019 - 19:30
ПАТ "Харківгаз" відкрив аккаунт в Viber для споживачів
Ілюстративне фото (dtek.com)

Viber-чат став четвертим способом для швидкого обміну інформацією між споживачами та "Харківгазом"

ПАТ "Харківгаз" відкрив аккаунт в Viber для споживачів. Тепер передати показання лічильника, дізнатись про поточний баланс на особовому рахунку, оплатити за спожитий газ стало можливо за допомогою паблік аккаунта 7104ua. Новий сервіс вже працює для мешканців Харківської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щомісяця в Харківській області показання лічильників в газову компанію передає близько 350 тис. клієнтів ПАТ "Харківгаз". Новий сервіс дозволяє власникам смартфонів одноразово підписатись на паблік аккаунт Viber 7104ua та передавати дані приладу обліку по одному або одразу кільком особовим рахункам", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що Viber-чат став четвертим способом для швидкого обміну інформацією між споживачами та ПАТ "Харківгаз".

"Аккаунт ПАТ "Харківгаз" у Viber дозволяє користуватись одночасно кількома особовими рахунками. Це дуже зручно для людей, що допомагають в газових питаннях своїм близьким, наприклад батькам", - зазначила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Харківгаз" Ірина Манько.

За словами прес-служби, для початку користування паблік аккаунтом 7104ua необхідно відкрити меню Viber, обрати розділ меню "QR-код", після чого навести камеру телефону на зображення з кодом, що розташований за посиланням https://viber.104.ua/ua/. Після цього клієнт ПАТ "Харківгаз" потрапить до необхідного паблік аккаунту.

"Для передачі показань лічильника газу або контролю стану особового рахунку, споживачу потрібно підписатись на аккаунт 7104ua, додати свій особовий рахунок. Серфінг по аккаунту клієнтам ПАТ "Харківгаз" допомагає здійснювати Viber-бот", - йдеться у повідомленні.

За 2018 рік споживання газу в Хмельницькій області зменшилось на 7,5%
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