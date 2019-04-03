ПАТ "Харківгаз" оскаржить рішення НКРЕКП про накладення штрафу

ПАТ "Харківгаз" вважає безпідставним і політично вмотивованим рішення НКРЕКП про накладення штрафу на компанію через приведення обсягів газу, що використовуються побутовими споживачами, до стандартних умов та буде оскаржувати рішення регулятора в судовому порядку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Приведення обсягів газу до стандартних умов для всіх споживачів передбачено Законом України "Про ринок газу", Кодексом ГРС та умовами типового договору на розподіл, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015 р.", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами прес-служби, у п. 5.3 розділу V типового договору між ПАТ "Харківгаз" і споживачами - мешканцями Харківської області чітко вказується, що за розрахункову одиницю розподіленого і спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов.

"Облік природного газу для промислових споживачів, бюджетних організацій, опалювальних котелень, побутових споживачів - населення, згідно чинного законодавства має здійснюватися з наведенням використаних обсягів до стандартних умов. ПАТ "Харківгаз" не має підстав порушувати Закон України умови договору між компанією і споживачами", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

Компанія вважає дії регулятора НКРЕКП політично-вмотивованими, і такими, що порушують умови Закону "Про НКРЕКП".

"Так, акт про порушення ліцензійних умов ПАТ "Харківгаз" не має посилання на порушення норм чинного законодавства. Містить лише загальне посилання на главу 4 розділу IX Кодексу ГРМ, яка нібито була порушена компанією. Якщо процитувати цю главу, там вказується, що визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу по об'єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника газу, з урахуванням вимог Кодексу та договору. Вимог розділу IX Кодексу ГРС та розділу V договору з споживачами передбачено приведення обсягів газу до стандартних умов", - йдеться в повідомленні.

Також за словами прес-служби, НКРЕКП розгорнула масштабну кампанію проти Операторів ГРМ.

"Комісія підіграє НАК "Нафтогаз України" у його прагненні створити повну монополію в сфері постачання та розподілу газу в Україні. Саме НАК "Нафтогаз України", за рішенням Кабміну, вже отримує близько 90% коштів, сплачених побутовими споживачами за газ. Крім того, НАК "Нафтогаз України", за рішенням Кабміну, здійснює продаж природного газу для потреб населення, тобто є оптовим постачальником палива. НАК "Нафтогаз України" передає в газорозподільні мережі ПАТ "Харківгаз" обсяги газу для побутових споживачів, приведені до стандартних умов. Однак, санкції і штрафи до "Нафтогазу" не застосовуються", - йдеться в повідомленні.