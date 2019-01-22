ПАТ "Дніпрогаз" почало приймати показання лічильників через Viber

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У Дніпрі та Дніпровському районі щомісяця понад 155 тис. споживачів передають показання лічильників

ПАТ "Дніпрогаз" запровадило додатковий сервіс для своїх клієнтів. Відтепер через Viber у паблік-аккаунті 7104ua можна передати показання лічильника, дізнатись поточний баланс за особовим рахунком та сплатити за спожитий газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що підписавшись на паблік-аккаунт 7104ua у месенджері Viber, за допомогою смартфону чи планшету можна оперативно отримати всю необхідну інформацію щодо стану особового рахунку, передати показання приладів обліку газу та сплатити за спожитий енергоресурс. Viber-бот став четвертим каналом швидкої взаємодії для клієнтів "Дніпрогазу". У Дніпрі та Дніпровському районі щомісяця понад 155 тис. споживачів передають показання лічильників до газової компанії.

"Суттєвою перевагою нового сервісу є можливість користуватись одночасно кількома особовими рахунками. В першу чергу Viber-бот 7104ua стане корисним для тих споживачів, які допомагають своїм близьким у вирішенні газових питань, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко. – Створення нових зручних послуг для клієнтів як і раніше залишається головним пріоритетом нашої роботи".

За словами прес-служби, щоб скористатись паблік-аккаунтом 7104ua, необхідно відкрити Viber, обрати розділ меню "QR-код", після чого навести камеру Вашого гаджету на зображення з кодом. QR-код можна знайти за посиланням: viber.104.ua. Після зчитування коду Ви зможете зайти до паблік-аккаунту 7104ua.

"Для передачі показань лічильника газу або отримання стану особового рахунку споживачу потрібно підписатись на аккаунт 7104ua та додати свій особовий рахунок. Усіма доступними функціями сервісу клієнти ПАТ "Дніпрогаз" зможуть легко розібратись за допомогою Viber-бота", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що ПАТ "Дніпрогаз" надає послуги з розподілу природного газу для 400 тис. побутових споживачів. Для клієнтів компанії існує ціла низка дистанційних сервісів для передачі показань лічильників газу:

1. "особистий кабінет" на сайті 104.ua;

2. мобільний додаток 104 Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на свій смартфон можна через Google Play;

3. СМС-повідомлення на короткий номер 7104;

4. Контакт-центр ПАТ "Дніпрогаз" за номерами телефонів: (067) 62-63-104, (056) 78-78-104 (з 08.00 до 20.00, без вихідних).