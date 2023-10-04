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"Паники нет". В Токмаке оккупанты эвакуируют семьи, закрыли рынок и магазины

Фото: оккупанты закрыли рынок и магазины в Токмаке Запорожской области 4 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченном Токмаке Запорожской области российские войска не на шутку паникуют из-за наступления ВСУ. На фоне эвакуации семей, 4 октября оккупанты закрыли рынок и все магазины в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Вчера вечером объявили, что сегодня не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", - рассказал он.

Кроме того, по словам Федорова, до этого, несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти". А недавно, несколько дней назад российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи.

"Теперь перешли к учебным заведениям: вывозят школы, училище, техникум", - констатировал мэр Мелитополя.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

В Токмаке, который российские войска считают одним из своих тыловых городов на временно оккупированной территории Запорожской области, в последнее время постоянно звучат взрывы. В их эпицентре оказываются места расположения техники и живой силы захватчиков.

Последние недели контрнаступления ВСУ заставили российские войска в Токмаке усилить проверки местного населения. Кроме того, оккупанты вывезли все оборудование с территории одного из предприятий города.

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Запорожская областьКонтрнаступление ВСУ