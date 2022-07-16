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Паніка та масові втечі. Окупант розповів про настрої російських військ, - перехоплення ГУР

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Україна, Субота 16 липня 2022 14:14
Паніка та масові втечі. Окупант розповів про настрої російських військ, - перехоплення ГУР Фото: окупанти масово тікають з війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська масово тікають з війни в Україні. Вони панікують та хвилюються через великі втрати на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант розповів матері, що збирається втікти з війни разом зі своїм підрозділом та скаржиться на командира, який не жаліє солдатів.

"У нас у генерала прізвисько - кривавий генерал, коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому по… (байдуже) на людей - я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже нас… (без різниці). Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все", - сказав військовий РФ.

При цьому мати окупанта, яка вочевидь є любителькою гороскопів, умовляє його залишитися та пояснює масові смерті "кармою".

Солдат говорить, що війська масово покидають Україну або гинуть на передовій, тому він може залишитися лише з командиром.

"Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий - там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті", - додав він.

Мама окупанта не сильно сумує через це та вважає, що треба воювати до кінця: "Назвався грузом, лізь в кузов".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже ліквідували понад 38 тисяч окупантів.

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