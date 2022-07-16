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Паника и массовые побеги. Оккупант рассказал о настроениях российских войск, - перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 14:14
Паника и массовые побеги. Оккупант рассказал о настроениях российских войск, - перехват ГУР Фото: оккупанты массово бегут с войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска массово бегут с войны в Украине. Они паникуют и волнуются из-за больших потерь на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупант рассказал матери, что собирается бежать с войны вместе со своим подразделением и жалуется на командира, который не жалеет солдат.

"У нас у генерала прозвище - кровавый генерал, коливан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по... (безразлично) на людей - я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже ... говорил с ними. Им уже нас ... (без разницы). Они не хотят даже слушать. Просто началась лютая паника, вот и все", - сказал военный РФ.

При этом мать оккупанта, которая очевидно является любительницей гороскопов, уговаривает его остаться и объясняет массовые смерти "кармой".

Солдат говорит, что войска массово покидают Украину или гибнут на передовой, поэтому он может остаться только с командиром.

"Сбежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, пожалуй, полностью уйдет, второй - там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные или ранены, или убиты", - добавил он.

Мама оккупанта не сильно огорчается из-за этого и считает, что надо воевать до конца: "Назвался грузом, лезь в кузов".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уже ликвидировали более 38 тысяч оккупантов.

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