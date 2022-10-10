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Паника есть, дефицита нет. Как работают АЗС в Киеве и есть ли ограничения на топливо

Фото: Очереди на заправке в Киеве (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

После ужасающих массированных ракетных ударов магазины и автозаправки в Киеве возобновили работу.

Очевидцы заявляют, что во многих АЗС столицы образовались большие очереди. Аналогичная ситуация во многих супермаркетах: люди хотят срочно пополнить запасы продуктов и заправить автомобили.

РБК-Украина собрала информацию о том, как работают основные сети автозаправок в Киеве.

Бензин без ограничений. "Создавать очереди на АЗС нет смысла"

Народный депутат и Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что дефицита нефтепродуктов в Украине нет и в очередях на автозаправки нет смысла:

На АЗС вновь образовались очереди, единственная причина этому – эмоциональное иррациональное восприятие ситуации. Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работало, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога", — написал Герус на Facebook.

По его словам, сейчас абсолютное большинство АЗС работают. Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными, отметил нардеп:

"Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла".

Похожее мнение высказывает и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей и Куюн: "Очереди на АЗС. Топливный рынок функционирует нормально. Есть запасы, а главное – стабильно идут новые поставки".

Как работают автозаправки в Киеве 10 октября: список

КЛО: сеть закрывалась во время воздушной тревоги, сейчас все заправки в городе 10 октября уже возобновили работу. Ограничений по продаже топлива "в одни руки" нет. Заправки работают круглосуточно: с 23.00 до 05.00 обслуживают автомобили сотрудников критической инфраструктуры и спецтранспорт.

Сеть "SOCAR": Большинство заправок в Киеве работают сегодня круглосуточно (как и другие заправки, во время комендантского часа обслуживают спецтранспорт). Ограничений по продаже топлива не вводили.

Фото: На многих заправках образовались очереди, но людей призывают воздержаться от паники, потому что топлива достаточно (Getty Images)

В службе клиентской поддержки сети SOCAR говорят, что перебоев в работе станций нет, однако при отключении или перебоях с электроэнергией может быть ограничение в работе определенных сервисов.

Автозаправки "ОККО": Ограничений продажи топлива на "ОККО" нет. Заправки работают круглосуточно.

"Несколько слов о работе сети — мы в строю. Все в рабочем режиме. Напомним также, что у нас можно купить воду, еду, бытовые товары. Коллеги позаботились о базовых необходимых вещах, которые можно найти на полках наших магазинов", — говорится в сообщении сети на Facebook.

"БРСМ-Нафта": Ограничений по топливу нет, большинство заправок в городе работают до 22.00, говорят в службе клиентской поддержки.

При возникновении вопросов клиентов автозаправок призывают обращаться на горячие линии, а если возникнут перебои в мобильной связи, можно обращаться в чат-боты или читать сообщения заправок в соцсетях.

Также сообщалось, как работают супермаркеты в Киеве 10 октября.

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