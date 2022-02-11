Пандемія не закінчилася. ВООЗ прогнозує появу нових COVID-штамів

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу поки далека від свого завершення у світі. Через те, що з'являтимуться нові, інші штами COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Суми Свамінатан, яку цитує WHBL.