Пандемія не закінчилася. ВООЗ прогнозує появу нових COVID-штамів

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу поки далека від свого завершення у світі. Через те, що з'являтимуться нові, інші штами COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Суми Свамінатан, яку цитує WHBL.
"Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році.
Додамо, нещодавно глава ВООЗ закликав країни працювати разом, щоб покласти край гострій фазі пандемії коронавірусу.
При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про більш складні проблеми у світі після закінчення пандемії.