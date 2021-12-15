RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пандемія, врожай та енергоносії: НБУ назвав причини повільного зростання економіки

Автор: Юлія Бойко

Економіка України зростає значно повільніше, ніж прогнозувалося. Це обумовлено рядом факторів, серед яких і наслідки пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Кирила Шевченка для liga.net.

"На жаль, Національний банк був змушений в жовтні знизити прогноз по ВВП на 2021 рік з 3,8% до 3,1%. Є цілий ряд факторів, чому так вийшло. Це стосується і темпів збирання врожаю, і цін на енергоносії, і погіршення епідеміологічної ситуації", - зазначив він.

За його словами, попередні дані за ІІІ квартал показують зростання на 2,4%.

"Це також нижче, ніж ми очікували, що може бути пояснено гіршими результатами деяких базових галузей у вересні. У той же час ситуація трохи покращиться в IV кварталі, враховуючи як мінімум перенесення збору рекордного врожаю кукурудзи на кінець року. Тому ми вважаємо, що зростання буде близьке до нашого прогнозу - близько 3%. Що стосується наступного року, то зараз наш жовтневий прогноз виглядає реалістичним - очікуємо зростання на 3,8%", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, до державного бюджету на 2022 року закладено зростання ВВП України на рівні 3,8% - до 5,369 трлн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВВП Украины