Пандемія, врожай та енергоносії: НБУ назвав причини повільного зростання економіки

"На жаль, Національний банк був змушений в жовтні знизити прогноз по ВВП на 2021 рік з 3,8% до 3,1%. Є цілий ряд факторів, чому так вийшло. Це стосується і темпів збирання врожаю, і цін на енергоносії, і погіршення епідеміологічної ситуації", - зазначив він.

За його словами, попередні дані за ІІІ квартал показують зростання на 2,4%.

"Це також нижче, ніж ми очікували, що може бути пояснено гіршими результатами деяких базових галузей у вересні. У той же час ситуація трохи покращиться в IV кварталі, враховуючи як мінімум перенесення збору рекордного врожаю кукурудзи на кінець року. Тому ми вважаємо, що зростання буде близьке до нашого прогнозу - близько 3%. Що стосується наступного року, то зараз наш жовтневий прогноз виглядає реалістичним - очікуємо зростання на 3,8%", - зазначив Шевченко.