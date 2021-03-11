Пандемія розростається: чи існує загроза національного локдауну в Україні

"Щоб відповісти на питання, чи очікувати найближчим часом загальнонаціональний локдаун, потрібно подивитися, звідки приходять пацієнти, в яких регіонах найвища концентрація пацієнтів, чи є зростання по всій країні чи ні", - сказав він.

Як зазначив Ганиченко, лідером є Івано-Франківська область, де пацієнтів в три-чотири рази більше, ніж в цілому по Україні. Крім того, у лідерах також Чернівецька, Закарпатська, Вінницька, Житомирська та Миколаївська області.

"У Вінницькій і Миколаївській області необхідно якомога швидше на місцевому рівні впроваджувати посилені карантинні обмеження, які будуть співставні з червоним рівнем небезпеки", - сказав Ганиченко.

За його словами, поки що незрозуміло, чи є зростання в інших областях новим трендом, чи це звичайні коливання.

Катастрофічний прогноз науковців

Лікар і науковець, кандидат біологічних наук Володимир Галицький (Інститут біохімії імені Палладіна НАН України) вважає, що весняна хвиля COVID-19 буде значно стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою.

У прогнозі вчений заявляє, що весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня. На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тисяч, а щоденна кількість смертей - перевищити тисячу, особливо якщо можливості системи охорони здоров’я будуть вичерпані.

Він заявив, що адаптивний карантин в Україні не здатний запобігти поширенню коронавірусної інфекції. За його словами, впровадження тих чи інших обмежувальних заходів відбувається вже як реакція на ускладнення епідеміологічної ситуації через COVID-19, але не при виявленні загрозливих тенденцій.

Також він назвав діючий у країні адаптивний карантин "хибним у самій своїй основі".

Третя хвиля та дії уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеним киснем.

"В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на жаль, це факт. Зростає число захворювань і госпіталізацій, зростає навантаження на медичну систему ... У цій ситуації важливо не забувати про безпеку і дотримання карантинних обмежень", - зазначив він.

Рік з пандемією

Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, сьогодні рік, як ВООЗ оголосила пандемію COVID-19 у світі. Як зазначив міністр, карантинні заходи в Україні були не найжорсткішими порівняно з іншими країнами.

"Не буду сперечатися, часи повного локдауну були дуже важкі. Але вони дали змогу уповільнити темпи поширення коронавірусної чуми, дати нам дорогоцінний час на перебудову розваленої медичної системи.

За його словами, сьогодні в Україні є вакцина. "І ми нарощуємо темпи вакцинації щодня, всупереч протидії коронавірусних колаборантів", - додав він.