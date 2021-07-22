Пандемія коронавірусу в США йде тільки серед нещеплених, - Байден

Вакцинація розробленими до теперішнього моменту препаратами дозволяє оберегти від всіх відомих різновидів коронавірусу, в тому числі від штаму "Дельта".

"У нас пандемія серед тих, хто не пройшов вакцинацію. Це так просто, так просто. Якщо ви вакциновані, вас не госпіталізують. Ви не потрапите у відділення інтенсивної терапії. І ви не помрете", - заявив президент США.

Він закликав людей, які не наважуються на вакцинацію, ставити питання, щоб отримати відповіді.

"Питання має бути поставлене, на нього має бути дана відповідь і люди мають бути вакциновані", - сказав він.

Президент США також повідомив, що незабаром вакцинуватися зможуть і діти до 12 років. За його словами, вчені "зараз проводять дослідження, тестування і приймають рішення".