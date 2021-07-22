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Пандемія коронавірусу в США йде тільки серед нещеплених, - Байден

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що пандемія COVID-19 зараз загрожує тим, хто не прищепився від коронавірусу. У Сполучених Штатів достатньо вакцин від усіх видів коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вакцинація розробленими до теперішнього моменту препаратами дозволяє оберегти від всіх відомих різновидів коронавірусу, в тому числі від штаму "Дельта".

"У нас пандемія серед тих, хто не пройшов вакцинацію. Це так просто, так просто. Якщо ви вакциновані, вас не госпіталізують. Ви не потрапите у відділення інтенсивної терапії. І ви не помрете", - заявив президент США.

Він закликав людей, які не наважуються на вакцинацію, ставити питання, щоб отримати відповіді.

"Питання має бути поставлене, на нього має бути дана відповідь і люди мають бути вакциновані", - сказав він.

Президент США також повідомив, що незабаром вакцинуватися зможуть і діти до 12 років. За його словами, вчені "зараз проводять дослідження, тестування і приймають рішення".

Нагадаємо, раніше в США оголосили про початок "пандемії нещеплених". Людей просять терміново пройти вакцинацію через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

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Вакцинація