Пандемия коронавируса в США идет только среди непривитых, - Байден

Вакцинация разработанными до настоящего момента препаратами позволяет предохранить от всех известных разновидностей коронавируса, в том числе от штамма "Дельта".

"У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию. Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете", - заявил президент США.

Он призвал людей, которые не решаются на вакцинацию, задавать вопросы, чтобы получить ответы.

"Вопрос должен быть задан, на него должен быть дан ответ и люди должны быть вакцинированы", - сказал он.

Президент США также сообщил, что в скором времени вакцинироваться смогут и дети до 12 лет. По его словам, ученые "сейчас проводят исследования, тестирования и принимают решение".