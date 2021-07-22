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Пандемия коронавируса в США идет только среди непривитых, - Байден

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия COVID-19 в настоящее время угрожает тем, кто не привился от коронавируса. У Соединенных штатов достаточно вакцин от всех видов коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вакцинация разработанными до настоящего момента препаратами позволяет предохранить от всех известных разновидностей коронавируса, в том числе от штамма "Дельта".

"У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию. Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете", - заявил президент США.

Он призвал людей, которые не решаются на вакцинацию, задавать вопросы, чтобы получить ответы.

"Вопрос должен быть задан, на него должен быть дан ответ и люди должны быть вакцинированы", - сказал он.

Президент США также сообщил, что в скором времени вакцинироваться смогут и дети до 12 лет. По его словам, ученые "сейчас проводят исследования, тестирования и принимают решение".

Напомним, ранее в США объявили о начале "пандемии непривитых". Людей просят срочно пройти вакцинацию из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

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Вакцинация