Через пандемію борг Іспанії досягнув найвищого рівня за століття

Співвідношення боргу до обсягу іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% у грудні 2020 року - це найвищий рівень за понад століття.

"Це результат прямої допомоги та заходів, запроваджених для реагування на кризу у галузі охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки пандемії COVID-19", - заявила міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо.

Відтак, кожен з 46,9 мільйона мешканців країни фактично має борг понад 27 900 євро. Водночас середньорічна зарплата в Іспанії становить 27 500 євро.