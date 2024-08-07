Панама хочет провести саммит президентов Латинской Америки из-за протестов в Венесуэле

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил о желании провести саммит 17 президентов Латинской Америки, чтобы обсудить политическую ситуацию в Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мулино поручил главе Министерства иностранных дел организовать приглашение на саммит.
"Я попросил министра иностранных дел Мартинеса Ача поговорить со своими коллегами в регионе о приглашении встречи президентов (17) в Панаме, чтобы рассмотреть вопрос Венесуэлы и прорепетировать больше действий в поддержку демократии и народной воли нашей братской страны. Я надеюсь и верю, что это будет", - написал президент Панамы в Twitter-аккаунте.
Reuters добавляет, что Мулино также попросил о поддержке саммита со стороны Соединенных Штатов Америки (США) во время встречи с генералом Южного командования США Лорой Ричардсон и послом США в Панаме Мари Кармен Апонте.
Целью саммита будет совместная декларация по политической ситуации в южноамериканской стране и поиск мирного решения ситуации.
В Венесуэле начались протесты после обнародования результатов президентских выборов. Власти заявили о победе действующего лидера Николаса Мадуро, впрочем, оппозиция считает результаты голосования сфальсифицированными.
Тем временем США признали победителем кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса.
Европейский союз также не признает победу на выборах Мадуро.
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