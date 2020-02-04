Мінкульт відмовився визнати пам'ятником бюст Жукова в Харкові

Погруддя маршалу СРСР Георгію Жукову у Харкові на проспекті Петра Григоренка не визнано нерухомою пам'яткою. Про це повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Нещодавно Поздняков отримав відповідь Мінкульту на його запит щодо ситуації із погруддям Жукову, який протестувальники знесли у червні 2019 року.

У відповіді на запит Позднякову відповіли, що 24.12.2019 Міністерство культури України видало наказ №957 "Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренка у Харкові".

Зазначимо, що вже в липні 2019 у Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. При цьому місцева поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Нагадаємо, проспект Петра Григоренка у Харкові знову хочуть назвати ім'ям радянського маршала Георгія Жукова після того, як відповідне рішення міськради було скасовано судом. Так, у листопаді набула чинності постанова апеляційного суду Харкова про заборону перейменування проспекту Григоренка.

Сесія міської ради Харкова, де будуть розглядати повернення проспекту старої назви, відбудеться у лютому.