RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помним, что поставлено на карту. Британия пообещала и дальше поддерживать Украину

Фото: Минобороны Британии пообещало и дальше продолжать поддержку Украины (ua.news)
Автор: Карина Левицкая

Британия и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину в войне, которую начала РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Прошло 500 дней с тех пор, как Россия начала свое жестокое и трусливое нападение на Украину, народ которой боролся тяжелее и с большим мужеством, чем могли предвидеть их враги", - говорилось в сообщении.

Министерство напомнило, что народ Украины борется не только за то, чтобы отразить незаконное вторжение на свою суверенную землю, но и за каждого гражданина Европы и мира.

"Давайте не забывать, что стоит на кону... Именно поэтому мы будем продолжать, не останавливаясь, поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметили в Минобороны Великобритании.

Помощь от Британии

Недавно Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Также правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины