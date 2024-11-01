"Память будет жить вечно". Как в день рождения "Да Винчи" украинцы вспоминают Героя

Об открытии памятной стелы

Для установки стелы выбрали именно Донбасс, потому что Дмитрий воевал там против российских оккупантов с 2014 года вплоть до своей гибели в 2023 году. Ее разместили возле культовой стелы при въезде в Донецкую область.

"Командир всегда объединял людей вокруг идеи борьбы за свободу Украины. Его харизма, лидерство и решительность вдохновляли побратимов и волонтеров, помогали создавать крепкий боевой коллектив. И сегодня, после его героической гибели, память о нем продолжает объединять всех, кто ценит его подвиг и делает все ради будущего Украины", – говорится в сообщении "Волков да Винчи".

Побратимы погибшего Героя подчеркнули, что эта стела будет напоминанием о жертвенности и силе духа тех, кто борется за свободную Украину, а также тех, кто отдал жизнь за свободу.

Открытие памятной стелы (фото: facebook.com/vovkydavinci)

Памятную стелу создал художник Саша Комьяхов, который также является автором визуальной айдентики батальона "Волки Да Винчи" и боевого шеврона подразделения, который вручал бойцам Дмитрий Коцюбайло.

На открытии стелы присутствовала невеста "Да Винчи", руководительница медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова, а также командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов и побратимы Дмитрия.

Накануне события Алина Михайлова сообщила в соцсетях, что на Аскольдовой могиле в Киеве утром 1 ноября состоится Парастас за Дмитрием, который завершится Панихидой возле его могилы.

Открытие памятной стелы (фото: facebook.com/vovkydavinci)

Как вспоминают Героя в день его рождения

В день рождения Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло многие украинцы чествуют Героя, вспоминая его вклад в борьбу против оккупантов и преданность Украине.

"Оставить после себя память – великое дело. Продолжать после смерти влиять на судьбы людей, призывать к борьбе – феномен незаурядности. У меня "Победа" ассоциируется с морем, а ему нужно "питание". Вот реки являются одним из источников наполнения. Дмитрий всю свою сознательную жизнь увеличивал "реку", чтобы море не высохло, она достигала огромных размеров. Сейчас у нас миссия наполнять море за тех, кто отдал все, что имел", – написала сестра "Да Винчи" Александра Коцюбайло, которая в сентябре 2024-го тоже присоединилась к войску.

Пост сестры Дмитрия Коцюбайло (скриншот)

Пост в память о "Да Винчи" опубликовала и журналистка Янина Соколова.

"Память о тебе, Дмитрий Коцюбайло, будет жить вечно. Сильный, умный, свободный, решительный. Легендарный Герой Украины и командир, на истории становления и борьбы за нацию которого должно строиться восприятие Украины и ее героев нынешним поколением", – написала Соколова.

Пост Александра Комьяхова, автора памятной стелы (скриншот)

Также память о Дмитрии почтила волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская.

"1 ноября – день, когда все наши побратимы и сестры вспоминают прославленного Воина, легендарного командира Дмитрия Коцюбайло. Многие сегодня после присяги или обетов на его могиле присоединятся к нашему братству. Будет много эмоций, не все братья и сестры смогут поделить между собой воспоминания и наследие общего боевого пути. Но все они несут дальше знамя его борьбы за величие и славу Украины", – написала Корчинская.

Кроме этого, многие обычных украинцев в соцсетях вспоминают Герою и благодарят его за защиту Украины.

О боевом пути "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском в Ивано-Франковской области. Имел талант к рисованию, учился на художника в Ивано-Франковске. За свой талант получил позывной "Да Винчи".

После начала вооруженной агрессии России на востоке Украины в 2014 году Дмитрий пошел добровольцем на фронт. В бою под Песками получил тяжелое ранение, но спустя три месяца он снова вернулся на фронт.

"Да Винчи" участвовал в освобождении Карловки, Песков, Авдеевки, в боях под Степановкой, Саур-Могилой, Старогнатовкой. В 2016 году он стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. В 2021 году стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины еще при жизни.

"За свою свободу нужно бороться. Если не хочешь быть в ярме или стать рабом, то нужно бороться", – говорил Дмитрий.

"Да Винчи" получил звание Героя Украины еще при жизни (фото: Википедия)

После начала полномасштабного вторжения Дмитрий воевал в Луганской области. Он искренне верил в победу Украины, заявлял, что она может состояться только при условии возвращения Крыма.

"За Украину отдают жизнь лучшие. Но жертвуя самым дорогим, наши воины знают, за что они стоят до последнего вздоха", – говорил "Да Винчи".

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло погиб 7 марта 2023 под Бахмутом от ранения в шею. Героя похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Прощание с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом (фото: Getty Images)