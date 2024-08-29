"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы

Содержание

"Паляница" для россиян. Что известно о ракете-дроне

О новейшей ракете-дроне "Паляница", причем уже по факту боевого крещения, 24 августа сообщил президент Владимир Зеленский на мероприятиях ко Дню Независимости. "Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляница". Это новый наш метод возмездия агрессору", - сказал он.

По его словам, это способ действовать, пока партнеры "тормозят" с дальнобойными решениями по типу ракет Storm Shadow и ATACMS на 300 км, на применение которых по целям в России до сих пор действует запрет.

Как уточнил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, "Паляница" поразила вражеский объект на оккупированной территории. И добавил, что по характеристикам изделие подпадает под определения и дрона, и ракеты.

Тогда же в сети появилось видео испытания реактивной ракеты-дрона. Журналист Сергей Ауслендер, не раскрывая источники, сообщил, что гибрид имеет боеголовку на 50 кг, скорость в 500 км/ч и дальность до 500 км.

Однако ракета-дрон на этом видео отличается от официальных изображений в ролике президентской инициативы United24. Есть разница в аэродинамической схеме и методе запуска - с наземной платформы, а не самостоятельный взлет. Единственная схожесть в том, что оба проекта имеют турбореактивный двигатель, отмечает Defense Express.

Разработка "Паляницы" велась полтора года. В интервью Associated Press министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что стоимость изделия менее 1 млн долларов, и ведется работа над тем, чтобы еще удешевить производство. Все остальные характеристики засекречены. Хотя судя по видео United24 с картой российских аэродромов, до которых она способна долететь, дальность не менее 750 км. В то же время на заставке прямо заявлена дальность в 600 км.

Ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ), авиационный эксперт Валерий Романенко подчеркивает: о "Палянице" фактически нет никаких данных, озвученных официальными лицами. Нет даже геометрических размеров, поэтому предлагает делать выводы из внешнего вида с привязкой к размерам "шахеда" и Storm Shadow.

"Потому что этот объект не меньше первого и не больше второго. И в зависимости от этого можно "играться" характеристиками. С учетом, что дальность и боевая часть может увеличиваться/уменьшаться за счет друг друга", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Если отталкиваться от размеров "шахеда", то украинская ракета-дрон может иметь скорость около 400 км/ч (вдвое выше, чем у иранского дрона) и дальность 400-500 км. Цифра в 500 км - это максимум, если толщина крыла позволяет разместить дополнительное топливо. На обнародованной схеме указаны изогнутые вверх законцовки крыльев. А это первый признак, что ракета-дрон не является тактической, а рассчитана на большую дальность. "Поэтому я и даю где-то от 400 до 500 км", - объясняет эксперт.

Если ближе к Storm Shadow (длина ракеты 5,1 м), то и характеристики будут выше. Скорость до 500 км/ч, более мощный двигатель и дальность 650-700 км. Однако двигатель на Storm Shadow очень дорогой, а для беспилотных средств используются элементы попроще.

"У Storm Shadow максимальная дальность 500 км, вряд ли "Паляница" намного ее превышает. По боевой части - 250-300 кг, до 400 кг в размерах британской крылатой ракеты", - полагает Романенко.

Говорить о том, что "Паляныця" не имеет аналогов, не приходится. По его словам, есть разработки похожих реактивных дронов UJ-25 Skyline, Ruta от Destinus, иранский Shahed 238 и другие. "Когда говорят "аналогов нет", это глупости, потому что мысли военных конструкторов во всем мире параллельны", - добавил собеседник.

Своя баллистическая ракета. О чем может идти речь

На пресс-конференции во вторник Зеленский неожиданно заговорил о баллистике украинского производства.

"Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - сказал он.

О баллистической ракете данных еще меньше. Но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал предполагаемую дальность. "600-700 км, как президент сказал. Но я думаю, что все это вопросы, которые ми увидим, когда они будут эффективно работать", - отметил он.

Здесь важно подчеркнуть, что президент дальность ракеты не называл. Но год назад говорил об успешном испытании дальнобойного оружия на 700 км. А в ноябре 2023-го стало известно, что это была ракета, правда неясно, крылатая или баллистическая.

Исходя из заявленной дальности, в зону предполагаемого поражения попадает Москва, аэродром "Энгельс" под Саратовом, база Черноморского флота в Новороссийске и множество других объектов, пишет Defense Express.

В отличие от крылатой баллистическая ракета на терминальном участке полета атакует с большой скоростью и почти вертикально, оставляя мало шансов на перехват. Мощность, скорость и точность баллистики сделала ее одним из главных видов высокоточного оружия России. Поражение важных целей на фронте и в и украинском тылу происходит чаще ракетами "Искандер-М". У них боевая часть почти на 500 кг, скорость атаки 2100 м/с и дальность 400-500 км.

Украина таких возможностей не имеет. Новую ракету можно называть ответом "Искандеру", но своя баллистика в любом случае нужна, отмечает Валерий Романенко. По его словам, основа для ее создания есть, так как разрабатывались проекты "Сапсан" для ВСУ и "Гром-2" на экспорт.

По сути это одна и та же ракета. Отличие в том, что калибр "Сапсана" 900 мм и заявленная дальность 500+ км, а у "Гром-2" - 600 мм и до 270 км соответственно. "Если посмотреть на изображение "Гром-2", то мне ракета кажется похожей на американскую Pershing II (снята с вооружения армии США в конце 1980-х, - ред.). Один в один", - говорит он.

Фото: Украина имеет опыт разработки баллистических ракет в проектах "Сапсан" и "Гром-2", на фото ОТРК на параде 2018 года (wikimedia.org VoidWanderer)

Задача вполне реализуема с учетом опыта Украины в разработке космических ракет. На баллистику можно ставить обычную инерционную систему наведения, опыт производства корпусов есть, с боевой частью, скорее всего, тоже вопросов не возникнет. Главная проблема - двигатель.

По словам Романенко, Конструкторское бюро "Южное" в Днепре специализировалось на двигателях на жидком топливе. Такие используются для стратегических баллистических ракет, которые запускаются с подземных шахт и должно быть время на заправку и т.д. "А ракеты для сухопутных войск во время боевых действий - они твердотопливные и могут быть подготовлены к запуску за считанные минуты. А у нас таких двигателей никто не разрабатывал", - отмечает эксперт.

Если Украине удалось решить проблему с твердотопливным двигателем, то и сможет создать линейку баллистических ракет на нужную дальность.

"Наша задача - долететь до Волги. На ней каскад электростанций, и тогда кто кого еще "загонит в пещеру". Если ударить по нескольким электростанциям, 40% российской территории четко будет без электричества", - сказал Романенко.

Так как же Украина добилась результата в баллистической программе. Аналитик The War Zone Джозеф Тревитик называет три варианта того, что, по его мнению, может представлять ракета украинского производства:

доработанный оперативно-тактический комплекс "Гром-2". Испытания двигателя прошли в 2018 году, тогда же на параде в Киеве показали 10-колессную транспортно-пусковую установку на две ракеты

управляемый реактивный артснаряд большого калибра . Например, в США баллистическими ракетами ближнего радиуса называют артиллерийские ракеты с дальностью до 300 км. Под это определение подходит "Ольха-М"

таинственная ракета, разработанная "с нуля". В 2023 году заявлялось о разработке новой ракеты с дальностью до 1000 км, однако с тех пор никаких подробностей о ней не было

По мнению Романенко, "Ольха-М" не подходит, потому что ракета неуправляемая и имеет дальность 100 км. Есть вариант управляемый с донаведением, но там максимум на 140 км и дальше ракетой управлять нельзя. С "таинственной ракетой", то тоже мимо, так как на баллистику нужны годы разработки и испытаний.

"Скорее всего, все наши проекты базируются на ранее известных. Круг сужается и, по-моему, это что-то очень связано с "Сапсаном", - полагает он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что создании ракеты опирались на проект "Гром-2", который, по его словам, был в шаге от реализации.

"Вполне возможно, сейчас эта ракета будет иметь совсем другое название, другие характеристики, но опыт от разработки именно этой ракеты, он был использован в этой новой модификации... Вопрос в том, какие характеристики и как мы ее будем использовать", - сказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Если разрабатывали на базе "Гром-2", то дальность вполне могли довести до 500 км - среднестатического показателя для баллистики оперативно-тактического уровня. По его словам, это возможность поражать цели, условно, на расстоянии до Москвы и в самой Москве. Также он полагает, что Украина уже может проводить одиночные испытания в боевых условиях.

Зачем Украине своя баллистика и скоро ли она вступит в игру

Отметим, баллистические ракеты есть на вооружении украинской армии. Это "Точка-У" с дальностью до 120 км, которые достались с советских времен. А также американские ATACMS с дальностью до 300 км. Но в отношении последних США запрещают бить по российской территории.

Что касается своих разработок, то над проектом "Сапсан" на 500+ км и с боевой частью около 500 кг начали работу в 2000-х. Завершение откладывалось из-за нехватки финансировали, а в 2013-м его внезапно остановили. О возрождении с экспортным названием "Гром-2" стало известно в 2016 году. Тогда Украина бралась за разработку ОТРК по заказу Саудовской Аравии. Спустя пять лет называлась 70% или 80% степень готовности первой батареи.

С 2022 года информации о проекте "Сапсан"/"Гром-2" стало меньше. Хотя Россия неоднократно приписывала себе якобы перехват "громов" над оккупированным Крымом. Недавно известный волонтер Тарас Чмут заявил, что Украина готовит три разные модификации "Сапсана".

Реагируя на массированный удар по энергетике 26 августа, министр обороны Рустем Умеров говорил о том, что для победы нужны дальнобойные возможности. "Украина готовит свои ответы. Оружием собственного производства", - сказал он.

Таким ответом может стать своя баллистика, которая обеспечит успехи и расширение возможностей ВСУ. Такое оружие даст новый вариант для дальнобойных ударов, независимо от мнения западных партнеров; позволит прорывать ПВО противника, поражать укрепленные цели, в том числе мосты; в сочетании с другими ракетами и дронами - совершать комбинированные атаки, чтобы достигать более масштабных военных целей, отмечают в The War Zone.

Вопрос в том, сможет ли Украина выйти на производство в необходимых объемах. По словам президента Зеленского, ракетная программа слишком дорогая, правительство выделило все, что могло и в бюджете на нее денег нет. Поэтому финансирование ищут в странах-партнерах.

Для разработки баллистической ракеты действительно нужны миллиарды долларов, подчеркивает Валерий Романенко. И допускает, что процесс могла бы ускорить передача конструкторской документации готовой ракеты от западных партнеров.

"Если нам все же передали что-то, связанное с Pershing II, - это всего лишь мои предположения - и если прошли экспериментальные пуски, то проектирование и конструкторские работы подходят к концу. То есть украинская ракета уже летает и нужно доработать конструкцию. Но сразу же вопрос, где выпускать. Завод в Днепре под сплошными обстрелами. Можно за границей, но нужны большие деньги и отдельное высокотехнологичное производство. У нас таких денег нет, и я бы не очень надеялся на то, что скоро наша баллистика в необходимом количестве начнет бить по россиянам", - объяснил эксперт.

И судя по тому, что ракета-дрон "Паляница" прошла боевое крещение, то и шансов увидеть ее в действии гораздо выше. "Она дешевле, более простая конструкция, можно закупить много элементов и собирать на предприятиях средней руки", - добавил он.

Тем не менее анонс первой украинской баллистики дает надежду на то, что вся ракетная программа на марше. И, возможно, не за горами то время, когда Вооруженные силы Украины получат весь "джентльменский набор" от крылатых ракет до баллистических. Без них реально стать одной из сильнейших армий мира будет чрезвычайно сложно.

При подготовке текста использовались: заявления президента Владимира Зеленского, советника главы ОП Михаила Подоляка, украинских чиновников, публикации профильных ресурсов The War Zone и Defense Express, комментарии авиационного эксперта Валерия Романенко.