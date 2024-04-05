Палмер и Гарначо организовали голевую перестрелку "Челси" и МЮ с драмой в финале: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 31-й тур

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19, 90+10 (оба – пенальти), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

"Синие" открыли счет в дебюте встречи, когда Галлахер с лета из пределов штрафной отправил мяч в сетку низом. Закрепил преимущество лондонцев Палмер. Новый лидер "Челси" уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Кукурельи.

Впрочем, "Юнайтед" нашел внутренние резервы, чтобы сравнять счет еще до перерыва. Сначала Гарначо сбежал на свидание с голкипером и с близкого расстояния переиграл Петровича. А потом Фернандеш головой в нескольких метрах отправил мяч в сетку после навеса Далота.

Во второй половине МЮ вообще вышел вперед. Антони прорвался правым флангом и левой классно вырезал передачу в чужую штрафную. Там передачу бразильца уже ждал Гарначо, который в этот раз головой пробил мимо вратаря – 2:3.

Тем не менее, в добавленное арбитром время "Челси" полностью перевернул матч. Палмер после фола на Мадуэке с одиннадцатиметровой отметки развел мяч и Петровича по разным углам. А в последней атаке "синих" неутомимый Палмер получил передачу Фернандеса и с рикошетом от защитника пробил Онану – 4:3 в итоге!

Михаил Мудрик появился в старте "Челси". На поле украинец провел 71 минуту. Вместо него со скамейки запасных вышел Стерлинг. Статистика Мудрика в сезоне АПЛ – 23 поединка, 4 гола, 2 ассиста.