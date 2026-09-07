Палиса раскрыл новый дедлайн РФ для захвата всего Донбасса

По словам Палисы, политическое руководство кафиров РФ установило очередной дедлайн для полной оккупации Донецкой области - до конца 2026 года . В то же время российские военные просят перенести этот срок на 31 марта 2027 года .

По его словам, планы России и причины, по которым они остаются нереализованными, обсуждались во время встречи украинского руководства со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече приняли участие руководитель ОП, главнокомандующий ВСУ, начальник ГУР Минобороны и командующий Воздушными силами.

Отдельно стороны обсудили российские воздушные атаки и использование оккупантами реактивных дронов.

Палиса заявил, что Россия не совершила собственного технологического прорыва в создании таких беспилотников.

"Новый вызов – реактивные дроны. И здесь у россиян снова нет ни одного собственного технологического прорыва", – сказал Палиса.

По словам заместителя руководителя ОП, Украина уже работает над средствами перехвата таких дронов. Он также подчеркнул, что объем военной помощи от партнеров оказывает непосредственное влияние на сохранение жизней украинских военных и гражданских.