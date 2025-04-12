Палиса о будущем ВСУ: служить должны и мужчины, и женщины

"Это мое мнение, я не уверен, что его Офис в целом разделяет, но, возможно, в тех условиях, в которых мы остаемся и прогнозируемо ближайшие 10-20-30 лет будем оставаться... То есть сосед у нас тот, который хочет нас уничтожить физически, он свои намерения не оставит. Возможно, он их отложит где-то на потом", - сказал Палиса.

Продолжая ответ он добавил, что в тех условиях и учитывая тот опыт, который у нас есть, "нам абсолютно логично было бы подойти глубже к вопросу масштабирования войска во время военной угрозы".

"Нам с этим придется жить, с пониманием того, что все может повториться, если мы не будем достаточно сильны. Для того, чтобы быть достаточно сильными и не иметь таких нюансов с привлечением граждан в армию, мне кажется, надо продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все", - сказал заместитель председателя ОП.

Палиса подчеркнул, что это обязанность защиты государства, определенная в Конституции для граждан. Также он заявил, что Украине, возможно, надо изучить опыт Израиля. В частности, если гражданин претендует получать от государства должность, образование, претендовать на выплаты из госбюджета, то он должен служить.

"Окей, там минимальный контракт, пусть годовой. И мужчины, и женщины в армии. Тем более в современной армии есть куча разной работы для всех людей. А за это время они придут базовую общую военную подготовку, поймут, как работает армейская система. Смогут уже абсолютно сознательно стать в резерв в то же самое подразделение, в тот коллектив где она служит. Что мужчины, что женщины, у них будет больше понимания, что такое Вооруженные силы", - сказал Палиса.

Также заместитель главы ОП подчеркнул, что если мы хотим построить государство, в котором наши дети будут счастливы, то его надо быть готовыми защищать. И это понимание, по его словам, должно передаться от поколения в поколение.

"Мы хотим быть успешными в будущем. Настолько сильными, что никто из соседей или нестабильных личностей просто не подумает, что можно повторить 2022 год", - добавил он.

Мобилизация женщин

Отдельно Палиса высказался относительно женской мобилизации. Он проинформировал, что в этом вопросе речь идет скорее о дефицитных специальностях, таких как медицинские направления и так далее. По его мнению, этот вопрос сейчас остро не стоит.

"Мне кажется, что женская служба в армии - это больше добровольное дело. Но в дальнейшем, как я говорил, мне кажется, целесообразно рассмотреть вариант израильского опыта развертывания вооруженных сил с учетом украинских особенностей", - резюмировал он.