У палестинцев нет выбора, кроме как покинуть Сектор Газа, - Трамп

У палестинцев нет другой альтернативы, кроме как покинуть Газу. Иордания и Египет должны принять беженцев из региона.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post и The Times of Israel.
Таким образом глава Белого дома в очередной раз повторил свою ранее озвученную позицию касательно дальнейшей судьбы гражданских жителей охваченного войной анклава.
4 февраля Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Во время разговора с журналистами в Белом доме 4 февраля, Трамп отметил, что жители Газы "с удовольствием покинули бы" сектор.
"Если бы у них была возможность переехать - либо большой группой, либо различными меньшими группами - чтобы позаботиться о почти 2 миллионах людей. Я думаю, что они были бы в восторге от этого", - сказал он.
В то же время, президент США не обязательно поддерживает заселение Газы израильтянами, как этого добиваются ультраправые партии коалиции, а просто поддерживает идею очистить территорию и "сделать с ней что-то".
"Дело с Газой не сработало. Это никогда не срабатывало. Я отношусь к Газе совсем иначе, чем многие люди. Я считаю, что они должны получить хороший, свежий, красивый кусок земли, а мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его красивым, пригодным для жизни и приятным", - сказал Трамп.
По его мнению, для палестинцев было бы гораздо лучше возвращения в Газу, "если бы мы могли найти нужный участок земли, или несколько участков земли, и построить для них действительно хорошие места с большим количеством денег в этом районе".
"Я не знаю, как (палестинцы) могут хотеть остаться в Газе... Это место для сноса. Они (сейчас в Газе), потому что у них нет альтернативы. А что у них есть? Сейчас это большая куча обломков. Вы видели фотографии? Вы там были? Кто может так жить? Очень опасно. Везде стреляют. Бомбардировки везде - с обеих сторон", - заявил глава Белого дома.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС Сами Абу Зухри назвал слова Трампа "рецептом создания хаоса" на Ближнем Востоке.
"Мы считаем это рецептом создания хаоса и напряжения в регионе. Наши люди в Секторе Газа не позволят этим планам пройти. Нужно прекращение оккупации и агрессии против нашего народа, а не его изгнание со своей земли", - отмечается в заявлении.
Дональд Трамп отказывается брать на себя обязательства поддерживать палестинское государство, как он это делал во время своего предыдущего срока.
"Ну, многие планы меняются со временем", - сказал он, когда его спросили о его плане на 2020 год, который содержал такое положение.
"С тех пор, как я ушел и вернулся, погибло много людей. Сейчас мы столкнулись с другой ситуацией, - в чем-то лучше, в чем-то хуже", - отметил он вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп недавно предложил план временного перемещения палестинцев с территории Сектора Газа, который серьезно разрушен войной Израиля и ХАМАС. Согласно плану, беженцам должны предоставить убежище Египет и Иордания.
В то же время, Палестинская администрация и Лига Арабских государств не одобряют эту идею. Они опасаются, что после отселения, Израиль больше не позволит им вернуться и это спровоцирует новую войну.
Правительство Израиля действительно выступает против любой палестинской администрации в анклаве, поскольку убеждено, что со временем это поможет исламистам возобновить атаки. Впрочем отдельные члены правящей коалиции израильского премьера Нетаньяху одобряют эту идею.
В конце января Трамп обсудил план переселения с лидерами Египта и Иордании и заявил, что они согласны реализовать его.
С 16 января между Израилем и ХАМАС продолжается шестинедельное перемирие.
3 февраля началась вторая фаза переговоров по Сектору Газа. Нетаньяху провел встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
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