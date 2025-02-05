У палестинцев нет выбора, кроме как покинуть Сектор Газа, - Трамп

Таким образом глава Белого дома в очередной раз повторил свою ранее озвученную позицию касательно дальнейшей судьбы гражданских жителей охваченного войной анклава.

4 февраля Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Во время разговора с журналистами в Белом доме 4 февраля, Трамп отметил, что жители Газы "с удовольствием покинули бы" сектор.

"Если бы у них была возможность переехать - либо большой группой, либо различными меньшими группами - чтобы позаботиться о почти 2 миллионах людей. Я думаю, что они были бы в восторге от этого", - сказал он.

В то же время, президент США не обязательно поддерживает заселение Газы израильтянами, как этого добиваются ультраправые партии коалиции, а просто поддерживает идею очистить территорию и "сделать с ней что-то".

"Дело с Газой не сработало. Это никогда не срабатывало. Я отношусь к Газе совсем иначе, чем многие люди. Я считаю, что они должны получить хороший, свежий, красивый кусок земли, а мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его красивым, пригодным для жизни и приятным", - сказал Трамп.

По его мнению, для палестинцев было бы гораздо лучше возвращения в Газу, "если бы мы могли найти нужный участок земли, или несколько участков земли, и построить для них действительно хорошие места с большим количеством денег в этом районе".

"Я не знаю, как (палестинцы) могут хотеть остаться в Газе... Это место для сноса. Они (сейчас в Газе), потому что у них нет альтернативы. А что у них есть? Сейчас это большая куча обломков. Вы видели фотографии? Вы там были? Кто может так жить? Очень опасно. Везде стреляют. Бомбардировки везде - с обеих сторон", - заявил глава Белого дома.

Реакция ХАМАС

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Сами Абу Зухри назвал слова Трампа "рецептом создания хаоса" на Ближнем Востоке.

"Мы считаем это рецептом создания хаоса и напряжения в регионе. Наши люди в Секторе Газа не позволят этим планам пройти. Нужно прекращение оккупации и агрессии против нашего народа, а не его изгнание со своей земли", - отмечается в заявлении.

Поддержки Палестины больше не будет

Дональд Трамп отказывается брать на себя обязательства поддерживать палестинское государство, как он это делал во время своего предыдущего срока.

"Ну, многие планы меняются со временем", - сказал он, когда его спросили о его плане на 2020 год, который содержал такое положение.

"С тех пор, как я ушел и вернулся, погибло много людей. Сейчас мы столкнулись с другой ситуацией, - в чем-то лучше, в чем-то хуже", - отметил он вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете.