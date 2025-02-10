Палестинцы не вернутся в Газу, но получат "лучшее жилье", - Трамп

Палестинцам не позволят вернуться в Газу. Вместо этого планируется построить им "безопасные общины" в других регионах.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
На вопрос корреспондента, будет ли палестинский народ иметь право вернуться в Газу, Трамп отметил, что им будет предоставлено "лучшее жилье" в другом месте.
"Нет, не будут, потому что они будут иметь гораздо лучшее жилье. То есть я говорю о строительстве постоянного места для них", - сказал он.
В то же время Трамп предположил, что за пределами Газы может быть шесть различных мест для проживания палестинцев. По его словам, это были бы "прекрасные общины" для примерно 2,3 миллиона палестинцев, которые сейчас проживают в Полосе.
"Может быть пять, шесть, может быть два. Но мы построим безопасные общины, чуть дальше от того места, где они есть, где есть вся эта опасность... Тем временем я бы владел этим. Думайте об этом как о развитии недвижимости на будущее. Это был бы хороший кусок земли. Без больших затрат", - сказал американский лидер.
Он добавил, что Газа сейчас "непригодна для жизни" и могут пройти годы, прежде чем палестинцы смогут вернуться.
Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
По итогам переговоров, глава Белого дома заявил о намерении ввести американские войска в Сектор Газа и установить тотальный контроль над анклавом. По его словам, США помогут отстроить разрушенный в результате войны Израиля с ХАМАСом регион и построить там "Ривьеру Ближнего Востока".
Для выполнения предложения на практике, Трамп предлагает временно отселить палестинцев из Сектора Газа в Египет и Иорданию.
Однако Лига арабских государств и Палестинская администрация не поддержали такую идею.
Более того, председатель Комиссии ООН по расследованию обстоятельств на оккупированной палестинской территории НавиПиллей заявила, что план президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из Сектора Газа является незаконным согласно международному праву и приравнивается к этнической чистке.
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