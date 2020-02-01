Палестина розірвала всі відносини з США та Ізраїлем

Лідер Палестини Махмуд Аббас заявив про розрив відносин, в тому числі в області оборони, зі Сполученими Штатами та Ізраїлем через мирний план американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, під час зустрічі міністрів закордонних справ арабських країн в Каїрі лідер Палестини в черговий раз відкинув план Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому сході. Тоді ж Аббас оголосив, що Палестина розриває всі відносини зі США та Ізраїлем.

"Ми поінформували ізраїльську сторону, ... що з ними та зі Сполученими Штатами взагалі не буде ніяких відносин, включаючи зв'язки в області безпеки", - заявив він.

Крім того, Аббас відмовляється обговорювати мирний план в телефонні розмові з Трампом та отримувати його копію для вивчення.

"Трамп попросив мене провести з ним телефонну розмову, але я сказав "ні", і він хоче відправити мені лист, але я відмовився", - розповів лідер Палестини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх наявних угод у разі анексії Йорданської долини. У четвер, 30 січня, Аббас направив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху відповідний лист. Однак, Аббас наголошував, що вихід з угод не вплине на координацію у сфері безпеки.

Як писало РБК-Україна, Трамп представив мирний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з планом, пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.